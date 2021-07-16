Азербайджан и Турция нацелены на расширение торгово-экономического сотрудничества

Азербайджан и Турция придают особое значение расширению двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Об этом, как сообщает Day.Az, сказал исполняющий обязанности главы Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе встречи с представителями Торгового представительства Турции в Азербайджане.

По его словам, в Азербайджане создаются большие возможности для углубления бизнес-партнерства: "В частности, проводятся устойчивые реформы, создается благоприятная среда для бизнеса и инвестиций".

В свою очередь, старший советник Торгового представительства Турции в Азербайджане Ахмет Эрдал подчеркнул значение подписанного между правительствами Азербайджана и Турции соглашения о преференциальной торговле, а также отметил важность расширения двусторонних торговых связей.

"Сегодня огромное количество турецких компаний инвестируют в экономику Азербайджана, проявляя в этом направлении большую ответственность", - сказал он.

Эрдал сообщил, что возможность участия турецких компаний в строительно-восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана является одной из приоритетных задач сегодняшнего дня.