Азербайджан и Турция нацелены на расширение торгово-экономического сотрудничества
Азербайджан и Турция придают особое значение расширению двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
Об этом, как сообщает Day.Az, сказал исполняющий обязанности главы Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе встречи с представителями Торгового представительства Турции в Азербайджане.
По его словам, в Азербайджане создаются большие возможности для углубления бизнес-партнерства: "В частности, проводятся устойчивые реформы, создается благоприятная среда для бизнеса и инвестиций".
В свою очередь, старший советник Торгового представительства Турции в Азербайджане Ахмет Эрдал подчеркнул значение подписанного между правительствами Азербайджана и Турции соглашения о преференциальной торговле, а также отметил важность расширения двусторонних торговых связей.
"Сегодня огромное количество турецких компаний инвестируют в экономику Азербайджана, проявляя в этом направлении большую ответственность", - сказал он.
Эрдал сообщил, что возможность участия турецких компаний в строительно-восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана является одной из приоритетных задач сегодняшнего дня.
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