Азербайджан активно продвигает международный транспортный коридор Север-Юг, открывший возможности странам Южной Азии выйти на рынки СНГ и Восточной Европы.

Об этом сказал вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе пленарных обсуждений в рамках международной конференции "Центральная и Южная Азия: Региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", передает Day.Az.

Как отметил Мустафаев, расположенные на стыке Азии и Европы Центрально- и Южноазиатский регионы - ключевое связующее звено Евразийского континента с огромным потенциалом роста и взаимодействия.

"Развитие транспортных маршрутов является очень важной задачей. Это позволит транспортировать товары и обеспечит лучший доступ на рынки для поставщиков. Важно продолжить работу по увеличению трансграничного сообщения посредством задействования интегрированных транспортных коридоров", - сказал он.

Вице-премьер добавил, что Азербайджан, который придает большое значение региональному сотрудничеству, заинтересован в поддержке стабильности и безопасности в регионе и его экономическом процветании.

"Будучи расположенным на перекрёстке Европы и Азии, Азербайджан вместе с партнерами по региону участвует в целом комплексе инициатив и проектов, направленных на развитие транспортных и энергетических коммуникаций, усиление региональной и континентальной торговли.

Вложив многомиллиардные инвестиции, Азербайджан в относительно короткие сроки модернизировал всю транспортную инфраструктуру для реализации проектов по созданию международных транспортных и энергетических коридоров. Азербайджан реализовал целый ряд проектов, таких как строительство современного международного морского порта Алят на Каспии и железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, энергетические проекты Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор и др. В порту Алят создается свободная экономическая зона, которая в будущем будет играть ведущую роль в международных перевозках и логистических цепочках региона", - сказал он.

Мустафаев также сообщил, что согласно всемирному экономическому форуму, Азербайджан занимает 27 место в мире по качеству автодорожной инфраструктуры, 11-е - по эффективности железнодорожных услуг, 12-е - по эффективности услуг воздушного транспорта и 25-е - по эффективности портовых услуг.

"Степень вовлеченности Азербайджана в выработку взаимовыгодных решений по выстраиванию взаимодействия в регионе продиктовано прежде всего географическим положением, экономическим потенциалом страны и ее историей.

Азербайджан придает особое значение развитию региональных проектов. Даже на фоне пандемии коронавируса были приняты все меры для бесперебойного функционирования международных транспортных и энергетических коммуникаций", - подчеркнул Мустафаев.

Кроме того, по словам Мустафаева, Азербайджан вместе с партнерами эффективно развивает транспортный коридор Восток - Запад, призванный обеспечить перевозки транзитных грузов между Китаем и странами Центральной Азии и Европы, и обеспечивает выход на порты Грузии и Турции.

"Азербайджан является одной из первых стран, поддержавших инициативу Китая "Один пояс - один путь". В 2015 году две страны подписали меморандум о совместном поощрении и экономической пользе Шелкового пути. Осуществляется активное взаимодействие по этому направлению", - сказал он.

Вице-премьер Азербайджана отметил и другой исключительно важный проект - международный транспортный коридор Север- Юг, добавив, что вместе с партнерами по проекту - Ираном и Россией - Азербайджан активно продвигает и развивает эту транспортную артерию, открывшую возможности Индии и другим странам Южной Азии через порт Джавахарлал и далее по коридору выйти на рынки СНГ и Восточной Европы.

"С целью увеличения возможностей для грузоперевозок в дополнение к существующим мощностям совместно с Узбекистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном и Грузией создаётся новый международный мультимодальный коридор", - сказал он.