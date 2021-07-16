Предпринимателям в Азербайджане будут сделаны страховые выплаты

Предпринимателям в Азербайджане будут произведены страховые выплаты в связи с пожарами на полях.

Как сообщили Day.Az в Фонде аграрного страхования, в последнее время пожары в различных частях страны повредили посевы.

В Фонд аграрного страхования уже поданы обращения по поводу ущерба, нанесенного пожарами. Предварительные обращения касаются застрахованных зерновых полей в Самухском и Гаджигабульском районах. Кроме того, в фонд поступило обращение по поводу ущерба, нанесенного винограднику в результате града в Исмаиллы.

В настоящее время поступившие обращения расследуются, независимые эксперты осматривают участки и определяют размер ущерба. После завершения соответствующих процедур предусматривается произвести выплату.

Фонд аграрного страхования еще раз информирует фермеров о том, что пожар, возникший на застрахованных полях по любой причине, считается страховым случаем.

Наблюдения показывают, что пожары и природные явления - это наиболее вероятные риски, которые могут нанести большой ущерб фермерским хозяйствам и лишить их дохода.

Фонд аграрного страхования призывает предпринимателей и фермеров, работающих в сельскохозяйственном секторе, застраховать свои хозяйства, чтобы не столкнуться с такими случаями и не потерять продукцию, доходы и инвестиции.

Отметим, что фермеры могут обращаться для страхования осенних посевов уже с конца августа. Для этого достаточно обратиться в Фонд аграрного страхования (телефон - 1651), страховые компании, представленные в системе аграрного страхования, а также в Государственные центры аграрного развития (DAIM) в регионах.