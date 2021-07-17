Азербайджан и Италия обсудили вопросы развития сотрудничества

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с заместителем министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано в рамках международной конференции "Центральная и Южная Азия: Региональное взаимодействие. Вызовы и возможности" в столице Узбекистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, стороны отметили динамичное развитие итало-азербайджанских отношений. Было подчеркнуто, что Италия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, и энергетика занимает в этом направлении одну из ключевых позиций.

Было отмечено, что представители Италии участвовали в строительстве ряда азербайджанских заводов, и сегодня итальянские компании продолжают успешно работать в нефтегазовом секторе Азербайджана, однако все же есть необходимость диверсифицировать двусторонние торговые отношения.

Кроме того, на встрече обсуждалось участие итальянских компаний в реализации проектов в сфере сельского хозяйства, виноградарства, виноделия, а также в проектах в области "зеленой" энергетики и экологии на освобожденных территориях Азербайджана.

На встрече также присутствовал посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев.