https://news.day.az/economy/1362435.html В Загатальском районе открылся Центр развития МСБ - ФОТО
В Загатальском районе открылся Центр развития МСБ - ФОТО
В Загатальском районе Азербайджана открылся Центр развития малого и среднего бизнеса (МСБ), сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по развитию МСБ.
В рамках церемонии открытия ее участники, в том числе предприниматели и граждане, желающие создать свой бизнес, были проинформированы о работе центра и оказываемых им услугах.
Центр будет проводить тренинги в сфере бизнеса и оказывать консультационные услуги гражданам, а также субъектам МСБ Загатальского, Балакенского, Гахского и других близлежащих районов.
Отметим, что все услуги центра - бесплатные.
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