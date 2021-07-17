Завершено строительство автодорог еще в двух районах Азербайджана

В Уджарском, Зардабском, Агджабединском, Евлахском и Шекинском районах Азербайджана подходят к концу ремонтно-строительные работы на десяти сельских автомобильных дорогах, а на дорогах сел Тападжаннат и Дараджаннат Шекинского района и сел Гараоглан и Гушчу Евлахского района эти работы уже завершены.

Об этом сообщили в субботу Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), передает Day.Az.

Отмечается, что строительство и ремонт дорог вышеуказанных районов осуществляются за счет финансирования Азиатского банка развития.

"Общая протяженность подлежащих ремонту и строительству дорог в вышеуказанных районах составляет 61,7 километра. Общая ширина дороги составит 10 метров, ширина проезжей части - 7 метров, ширина обочины - по 1,5 метра в каждом направлении", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что в рамках этого проекта завершены работы по расширению дорог сел Тападжаннат и Дараджаннат Шекинского района и сел Гараоглан и Гушчу Евлахского района общей протяженностью 7,6 километра.

На завершающейся стадии находится ремонт дорог сел Уджарского, Зардабского и Агджабединского районов.

Отметим, что население этих десяти сел составляет свыше 12 тысяч жителей, и создание благоприятной дорожной инфраструктуры будет способствовать устойчивой и бесперебойной транспортировке сельскохозяйственной продукции в соседние районы, что в свою очередь положительно отразится на социально-экономических показателях.

В агентстве подчеркнули, что технический надзор за ходом строительных работ осуществляет итальянская компания IRD Engineering.