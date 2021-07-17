Ни на одном из морских оснований SOCAR не происходило никаких ЧП

Ни на одном из морских оснований, эксплуатируемых Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), не происходило никаких ЧП.

Об этом сказал заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов, сообщает Day.Az.

Отметим, что в социальных сетях ранее распространилась информация о том, что на одном из морских оснований произошло чрезвычайное проишествие.

"Операции продолжаются в нормальном режиме. Никто из работающих в море сотрудников SOCAR не пострадал. В результате проверки, проведенной по запросу общественности, была получена предварительная информация о том, что в одной из компаний, не относящихся к SOCAR, осуществляющей сбор старого металла на выведенном из эксплуатации основании вблизи поселка Сангачал, в результате происшествия скончался сотрудник".