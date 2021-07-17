В течение месяца 55 субъектов предпринимательства прошли регистрацию на азербайджанском портале www.kobmarket.az и создали интернет-магазины. На портале размещено 700 наименований товаров, передает Day.Az.

Портал www.kobmarket.az создан при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана в целях расширения возможности онлайн-продаж предпринимателей, в частности субъектов микро- и малого бизнеса. Портал позволяет пользователям использовать единую систему оплаты и службы доставки. Процесс регистрации прост, предприниматель может получить необходимую информацию о продаже в виде отчета с портала.

Зарегистрировавшись на портале электронной торговли www.kobmarket.az, предприниматели могут за короткие сроки открыть интернет-магазин и расширить свои возможности продаж, разместив здесь своу продукцию.