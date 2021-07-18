Азербайджан поддержал новое решение ОПЕК+ о ежемесячном увеличении добычи нефти до конца года

На 19-м заседании министров стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не входящих в эту организацию, Азербайджан поддержал решение о продлении "Декларации о сотрудничестве", которая подразумевает увеличение суточной добычи сырой нефти на 400 тысяч баррелей каждый месяц в августе - декабре 2021 года и частичную корректировку базового уровня добычи нефти с мая следующего года и до конца 2022 года.

Как сообщили Day.Az в Министерстве энергетики, новая "Декларация о сотрудничестве" предусматривает соответствующее увеличение суточной добычи нефти в Азербайджане с августа до конца года, а также соответствующее уменьшение обязательств по сокращениям. С мая 2022 года до конца года расчет обязательств Азербайджана по добыче нефти будет продолжен на основе существующей базы, то есть суточная добыча сырой нефти в размере 718 тысяч баррелей в сутки в октябре 2018 года в нашей стране останется базой для определения уровня добычи в следующем году.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов, присутствовавший на заседании, от имени Азербайджана поддержал это новое решение ОПЕК+, которое будет способствовать сбалансированию мирового нефтяного рынка.

Отметим, что новое соглашение предусматривает уменьшение сокращений в 5,8 миллиона баррелей в странах ОПЕК+ до 2 миллиона баррелей к концу 2021 года.

На встрече было решено провести следующую встречу министров стран ОПЕК и стран, не входящих в организацию, 1 сентября 2021 года.