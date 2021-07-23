ПАО "КАМАЗ" готово инвестировать в строительно-сервисные центры Азербайджана.

Об этом сказал генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин на мероприятии "Деловая миссия российских компаний под эгидой АО "РОСЭКСИМБАНК" в Баку", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, сегодня в Азербайджане насчитывается 60 тысяч грузовых автомобилей КАМАЗ.

"Наша миссия в Азербайджане направлена на техническое обслуживание и поставку новых автомобилей. У нас налажена работа с автозаводом в Гяндже. Мы поставляем в Азербайджан КАМАЗы для сельского хозяйства, строительства и ряда других направлений", - сказал Когогин.

Он также сообщил, что на заводе выпускаются новые премиум-автомобили КАМАЗ, которые уже начали поставляться за рубеж, в том числе в Азербайджан.

"Мы на российском рынке добились высоких результатов как в области производства премиум-сегмента, так и в сфере продажи. Даже в период пандемии коронавируса мы отмечали рост в этой области", - сказал гендиректор.

Когогин отметил, что с этим портфелем компания планирует выйти и на рынки Казахстана.

"Мы готовы инвестировать в строительно-сервисные центры Азербайджана совместно с нашими партнерами. Мы также планируем передать новую лицензию гянджинскому автозаводу для производства новой линейки КАМАЗ", - сказал он.