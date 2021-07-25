Обнародована доля промышленности в ВВП Азербайджана

Доля промышленности в ВВП Азербайджана в январе - июне 2021 года составила 39,9 процента, что на 4,2 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат.

По данным ведомства, 10,3 процента в ВВП пришлось на долю сферы торговли и ремонта транспортных средств (сокращение на один процент), 7,3 процента - на долю транспорта и складирования (сокращение на 0,2 процента).

На сферу сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства пришлось 6,4 процента ВВП, на строительство - 5,1 процента. Менее одного процента в структуре ВВП пришлось на долю гостиничного бизнеса и общественного питания, 1,8 процента - на долю информации и связи, а 18,9 процента - на долю других секторов экономики.

Чистые налоговые поступления от импорта продукции в указанный период составили 9,3 процента ВВП, сократившись на один процент по сравнению с январем - июнем 2020 года.

ВВП Азербайджана в январе - июне 2021 года вырос на 2,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 39,9 миллиарда манатов.