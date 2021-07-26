Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за второй квартал 2021 год (R)
Активы Kapital Bank на 1 июля 2021 года составили 5,7 миллиардов манатов. Объем кредитного портфеля Банка достиг 2,3 миллиардов манатов.
Общая сумма клиентских депозитов в Kapital Bank на 1 июля 2021 года составила 4,4 миллиардов манатов.
На 1 июля 2021 года совокупный капитал Kapital Bank после вычета налогов составил 588 миллионов манатов, а обычные и привилегированные акции 245 миллионов манатов.
Kapital Bank имеет рейтинги от международных рейтинговых агентств Moody's и Standard & Poor's. Эти рейтинги являются одними из наиболее высоких в банковском секторе Азербайджана.
Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 103 филиалах и 20 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре