Грузия и Азербайджан обсудили возобновление регулярных пассажироперевозок

В Тбилиси состоялось очередное заседание Смешанной азербайджано-грузинской комиссии.

Как сообщили Day.Az в Государственной службе автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, на очередном заседании Смешанной азербайджано-грузинской комиссии основным предметом обсуждения стал вопрос возобновления пассажироперевозок общественным транспортом.

Исполняющий обязанности директора Агентства наземного транспорта Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Николоз Гвенетадзе предложил возобновить маршруты регулярных пассажирских перевозок с соблюдением правил, установленных компетентными органами обоих государств в связи с пандемией COVID-19. С этой целью было сочтено целесообразным сделать обращение в соответствующие структуры.

Состоялся обмен мнениями по перспективам развития перевозок и другим актуальным вопросам, в результате чего был подписан соответствующий протокол.