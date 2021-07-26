Пчеловодческие хозяйства переведены на пастбища Лачина

Перенос пчеловодческих хозяйств на пастбища освобожденного от оккупации Лачинского района завершен.

На пастбища на освобожденных территориях Азербайджана были перенесены 4 068 пчелиных семей, из них 531 - на пастбища Лачина, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

В рамках пилотного проекта в этом году на пастбища Лачина перенесены 15 пчеловодческих хозяйств.

В координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщили, что 15 пчеловодческих хозяйств фермеров Лачинского района уже перенесены на заранее определенные места.

До реализации пилотного проекта были оценены риски переселения на пастбища, проведен осмотр территорий совместно с соответствующими местными органами власти для обеспечения безопасности ульев и граждан, которые будут ухаживать за ними.

Перенос хозяйств осуществлен в рамках сотрудничества с МВД.

Лачинский район имеет большой потенциал для развития пчеловодства.

Отметим, что в этом году в рамках пилотного проекта был обеспечен перенос 4 068 пчелиных семей на освобожденные от оккупации пастбища Кельбаджарского и Лачинского районов.