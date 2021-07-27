https://news.day.az/economy/1365275.html Временно ограничен импорт продукции животного происхождения в Азербайджан из Ливии
Временно ограничен импорт продукции животного происхождения в Азербайджан из Ливии
Временно ограничены импорт и транзитные перевозки через Азербайджан живых животных, продукции и сырья животного происхождения из Ливии, передает Day.Az со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана.
Согласно информации Всемирной организации по охране здоровья животных, в ряде регионов Ливии был выявлен ящур.
В целях усиления контроля в Государственный таможенный комитет Азербайджана направлено обращение для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих или проходящих транзитом из Ливии.
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