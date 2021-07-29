Новый международный успех онкологов Азербайджана

Государством всегда поддерживаются усилия, направленные на решение проблем онкологии - одной из самых сложных и ответственных отраслей медицины в Азербайджане. Для научного и медицинского персонала Национального центра онкологии, имеющего многолетний опыт в борьбе с онкологическими заболеваниями, созданы все условия для ранней диагностики, профилактики и лечения онкологических заболеваний.

Центр наряду с реализацией скриннинговых программ, оказанием высококачественных медицинских услуг населению, успешно сотрудничает с рядом авторитетных научно-исследовательских учреждений мира. Цель - членство в авторитетных международных организациях по борьбе с раком, университетах и научно-исследовательских институтах, углубление двустороннего сотрудничества с ними, а также осуществление обмена кадрами и опытом.

В 2016 году впервые в Азербайджане при Национальном онкологическом центре начал работу Центр ядерной медицины. Ядерная медицина - это постоянно развивающаяся, клиническая область медицины, которая позволяет проводить молекулярную и функциональную визуализацию онкологических, кардиологических, неврологических и эндокринных заболеваний с помощью радиофармацевтических лекарственных препаратов специального назначения, а также целенаправленное радионуклидное лечение. Установленное в центре устройство ПЭТ/КТ - устройство позитронно-эмиссионной томографии успешно применяется при ранней диагностике ряда заболеваний. Наряду с этим, Центр ядерной медицины, опередив Турцию, Иран и Россию, был включен в программу аккредитации "Research for Life - EARL", учрежденную Европейской ассоциацией ядерной медицины, попал в список идеальных ПЭТ/КТ центров 27 развитых стран мира и стал единственным центром в регионе, отвечающим современным протоколам. Благодаря аккредитации EARL (Research for Life) между Центром и другими аккредитованными учреждениями становится возможным проведение научных исследований, стандартизированных на международном уровне.

Сотрудники Центра ядерной медицины недавно добились весомого международного успеха. Научное исследование на тему "Ранняя диагностика и управление лечением рака предстательной железы", подготовленное сотрудниками Центра под руководством академика Джамиля Алиева, результаты рандомизированного проспективного научного исследования, включающего данные более 1000 больных и проведенного совместно 18-ю самыми престижными клиническими центрами 15 стран мира, были изданы в американском Журнале ядерной медицины. Среди существующих в мире журналов медицинской визуализации этот журнал занимает 3-е место по индексу импакт-фактора (IF---10,057) и 1-е место в области ядерной медицины.

В результате соглашения о сотрудничестве между британским "University College London Hospital" и Национальным онкологическим центром в официальном журнале Европейского общества ядерной медицины ("European Journal of Hybrid İmaging") была издана статья на тему "Молекулярная диагностика и управление лечением опухолей гипофиза и нейроэндокринных новообразований" под авторством доктора медицинских наук, профессора Азиза Алиева, доктора философии по медицине Фуада Новрузова, Эльнура Мехти и Ирады Алиевой.

Эти большие успехи являются конкретным результатом проводимых в нашей стране широкомасштабных продолжительных реформ в области медицины, ускоренной модернизации национальной системы здравоохранения и ее интеграции в научно-практические мировые достижения.