Узбекистан о потенциале сотрудничества с Азербайджаном на освобожденных территориях
Узбекистан готов рассмотреть сотрудничество с Азербайджаном в реализации транспортных проектов на освобожденных территориях страны.
Об этом сказал Trend начальник управления развития транспортных коридоров, логистики и транзита в министерстве транспорта Узбекистана Бекзод Холматов.
"Если поступит такой запрос с азербайджанской стороны, то мы будем готовы его рассмотреть", - сказал он.
Отметим, что сотрудничество между Узбекистаном и Азербайджаном в транспортном секторе развивается в разных направлениях.
В сфере международных автомобильных перевозок между Узбекистаном и Азербайджаном прорабатывается новый проект межправсоглашения, в котором предусматривается освобождение перевозчиков двух стран от дорожных сборов.
Согласно статистике, в 2020 году, несмотря на пандемию, объем автомобильных грузоперевозок между Узбекистаном и Азербайджаном увеличился на шесть процентов.
Кроме того, железнодорожные грузоперевозки между странами в 2020 году увеличились на 30 процентов. Транзит азербайджанских грузов по территории Узбекистана посредством железнодорожного транспорта вырос почти вдвое.
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