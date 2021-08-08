Доходы населения Азербайджана выросли

Номинальные доходы населения Азербайджана на начало июля 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Центробанк (ЦБА), доходы населения составили 27,58 миллиарда манатов, что на 0,7 процента превышает показатель аналогичного периода 2020 года.

В указанный период номинальный ВВП составил 39,92 миллиарда манатов, что на 16,1 процента больше, чем годом ранее.

В январе - июне ВВП в ненефтяном секторе составил 22,47 миллиарда манатов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 11,5 процента. Инвестиции в основной капитал составили шесть миллиардов манатов, сократившись на 0,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе - июне 2021 года вырос на 4,3 процента, в том числе на продукты питания, напитки и табачные изделия - на 4,9 процента, непродовольственные товары - на 3,9 процента, платные услуги населению - на 3,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.