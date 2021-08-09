В Азербайджане резко выросло число повторных регистраций недвижимости

В первом полугодии 2021 года в Азербайджане значительно (на 41,9 процента) выросла повторная регистрация недвижимости.

Как сообщили Trend в Государственной службе по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана, показатель по повторной регистрации недвижимости по стране превысил 111 тысяч объектов.

Отмечается, что повторная регистрация индивидуальных жилых и дачных домов за первые шесть месяцев увеличилась на 37,1 процента - до 14,11 тысячи объектов, квартир - на 59,5 процента (до 29,11 тысячи), земельных участков - на 35,8 процента (до 64,25 тысячи), а по нежилым площадям выросла в годовом выражении на 58,7 процента (до 2,15 тысячи).

Наряду с этим, за отчетный период была проведена техническая инвентаризация и составлен технический паспорт 113,976 тысячи объектов недвижимости, что указывает на рост в годовом выражении на 18,5 процента. Кроме того, юридическим и физическим лицам были выданы 189,32 тысячи справок (Форма-1) об описании объектов недвижимого имущества, зарегистрированных в государственном реестре, что по сравнению с прошлым годом больше на 67,9 процента.

В Госслужбе по вопросам имущества отметили, что ведомство продолжает работу по упрощению процедур в сфере регистрации недвижимости и расширению электронных услуг.