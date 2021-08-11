Yelo Bank продолжает диджитализировать свои услуги. Владельцам новых карт Yelo больше не нужно будет приходить в банк или искать банкомат для установки паролей (ПИН-кода) на заказанные ими карты.

С помощью веб-услуги PIN SET новые клиенты смогут воспользоваться данным нововведением онлайн. Сервис очень удобен в использовании. Для этого нужно перейти на страницу услуги и выполнить следующие действия.

Ввести номер карты, срок действия и код CVV на странице услуги.

Ввести код, который придет по SMS на номер вашего мобильного телефона, привязанного к карте.

Код, который вы получите, будет зашифрован в целях безопасности. К примеру, если вы получили SMS-сообщение с кодом 981***0*0, а PIN-код, который вы хотите назначить, - 5555, вам нужно будет ввести 981555050 в соответствующее поле ввода на сайте. То есть вам нужно написать номер пароля, который вы хотите назначить, вместо звездочек в полученном SMS. Хотим отметить, что услуга бесплатная.

Чтобы воспользоваться картами и преимуществами, предоставленными Yelo Bank, Вы можете обратиться к нашей услуге онлайн-заказа.

Для более детальной информации о картах Yelo - https://bit.ly/yelo-kart

У Вас есть дополнительные вопросы? Тогда звоните по номеру 981 или напишите нам в соцсетях Facebook и Instagram и мы ответим!

Yelo Bank - Яркий Банкинг