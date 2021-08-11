Денежная база в Азербайджане за год значительно выросла

Денежная база в Азербайджане на конец июля 2021 года выросла на 2,54 миллиарда манатов, или на 21,7 процента в годовом исчислении.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

По данным регулятора, денежная база на конец июля составила 14,213 миллиарда манатов, увеличившись за месяц на 410,4 миллиона манатов, или на три процента.

Отметим, что инструменты денежно-кредитной политики ЦБА были реализованы в рамках процентного коридора. На торгах, организованных Центробанком по размещению депозитов и краткосрочных нот, наблюдается превышение спроса над предложением.

В состав денежной базы входят наличные и свободные банковские и обязательные резервы коммерческих банков, находящиеся в обращении.