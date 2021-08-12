SOCAR возобновила поставки нефтепродуктов производства «Роснефти»

Socar New Energy, эксклюзивный поставщик нефтепродуктов производства "Роснефти" в Украину, начала выгрузку августовских объемов после декадной паузы, передает Day.Az со ссылкой на enkorr.

"На минувших выходных поставки возобновились. Первая отгрузка ушла в адрес компании "Мадокс Украина", - рассказал трейдер, пожелавший остаться неназванным. По его словам, украинские операторы уже начали предлагать ресурс от данного производителя по 28 000 грн/т.

Параллельно три трейдера также подтвердили поставки сжиженного газа.

"Socar удалось решить проблемы с выдачей разрешений Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), из-за которых на рынке были опасения, что августовский ресурс в Украину не доедет", - добавил другой собеседник enkorr.