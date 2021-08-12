«Уральские авиалинии» начнут летать из Перми в Азербайджан

"Уральские авиалинии" запускают рейс из Перми в Баку, сообщили Day.Az в международном аэропорту Гейдар Алиев.

По данным аэропорта, с 19 августа 2021 года перелеты будут осуществляться один раз в неделю.

Отметим, что во время регистрации на рейс пассажиры должны предоставить сертификат о негативном результате ПЦР-теста на коронавирус, полученный в течение 72 часов до вылета рейса. Для детей младше одного года предъявлять ПЦР-тест не требуется. Возраст ребенка рассчитывается с учетом даты вылета.