https://news.day.az/economy/1369311.html «Уральские авиалинии» начнут летать из Перми в Азербайджан
«Уральские авиалинии» начнут летать из Перми в Азербайджан
"Уральские авиалинии" запускают рейс из Перми в Баку, сообщили Day.Az в международном аэропорту Гейдар Алиев.
По данным аэропорта, с 19 августа 2021 года перелеты будут осуществляться один раз в неделю.
Отметим, что во время регистрации на рейс пассажиры должны предоставить сертификат о негативном результате ПЦР-теста на коронавирус, полученный в течение 72 часов до вылета рейса. Для детей младше одного года предъявлять ПЦР-тест не требуется. Возраст ребенка рассчитывается с учетом даты вылета.
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