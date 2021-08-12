ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в Азербайджане в следующем году

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снизила свой прогноз по среднесуточной добыче нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане в 2021 году.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на месячный отчет ОПЕК.

Согласно отчету, ожидается, что в 2021 году в Азербайджане среднесуточная добыча нефти и других жидких углеводородов будет на уровне 750 тыс. баррелей, что на 20 тыс. баррелей меньше предыдущего прогноза. В качестве причины снижения прогноза указывается ожидаемое сокращение добычи газового конденсата во втором полугодии нынешнего года.

По прогнозу ОПЕК, в 2022 году указанный показатель будет на уровне 820 тыс. баррелей, что на 20 тыс. баррелей больше предыдущего прогноза.