В Азербайджане проведена встреча с молодежью на тему «Постпандемические реалии и молодые предприниматели: текущая ситуация и перспективы»

В центральном аппарате правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) 12 августа состоялась встреча с молодежью на тему "Постпандемические реалии и молодые предприниматели: текущая ситуация и перспективы".

Об этом в четверг сообщили Day.Az в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана.

Мероприятие, посвященное Международному дню молодежи, было организовано Общественным советом при Агентстве при поддержке молодежной организации ПЕА и Агентства по развитию МСБ. Выступая на встрече, председатель общественного совета Фархад Гарашов рассказал о внимании и заботе по отношению к развитию молодежи в нашей стране, проинформировал о деятельности возглавляемого им Совета. Было отмечено, что Общественный совет создан для развития отношений между государственным и частным секторами, а также обществом, и осуществления общественного контроля над деятельностью Агентства.

Председатель правления Агентства Орхан Мамедов подчеркнул, что мероприятие организовано с целью изучения текущей ситуации и трудностей в реализации бизнес-инициатив представителей молодого поколения, поощрения их предпринимательской деятельности. Было отмечено, что глобальная пандемия затронула бизнес-сектор как во всем мире, так и в Азербайджане. Однако в стране был реализован ряд мер поддержки субъектов предпринимательства, пострадавших от пандемии, разработан специальный план действий в постпандемический период.

Выступивший на мероприятии член Правления ПЕА, депутат Милли Меджлиса (парламент) Шахин Исмаилов поделился своими мнениями о проводимой в стране молодежной политике и государственной заботе о молодом поколении. Депутат рассказал о роли воспитанной в духе высокого патриотизма азербайджанской молодежи в освобождении наших земель в ходе 44-дневной войны.

Председатель Молодежной организации ПЕА Бахтияр Исламов подчеркнул важность подобных встреч в развитии молодежи. Он сказал, что получение информации об инновациях и механизмах поддержки молодежи, проявляющей интерес к предпринимательству, станет важной опорой для их будущей ориентации на бизнес. Исламов добавил, что расширение роли молодых предпринимателей в Азербайджане, наряду с развитием нашей национальной экономики, будет способствовать формированию новой новаторской молодежи.

Затем были даны ответы на интересующие молодых людей вопросы.