TuranBank привлек крупный кредит от важного финансового учреждения

TuranBank и Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) подписали кредитное соглашение на сумму 10 миллионов манатов для расширения финансирования малых и средних предприятий (МСП). Привлеченные средства будут использованы для финансирования малого и среднего бизнеса, что еще больше расширит доступ предпринимателей к финансовым ресурсам в местной валюте. Следует отметить, что TuranBank успешно развивает сотрудничество в области привлечения международных кредитных линий для финансирования малого и среднего бизнеса. Наш банк сотрудничая с наилучшими финансовыми учреждениями, такими как Международная финансовая корпорация (IFC), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), Фонд микрофинансирования EMF, Банк торговли и развития ОЭС (ECO TDB) и т. д. решительно поддерживает устойчивое развитие сектора.

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) был создан в 1999 году для поддержки регионального развития и сотрудничества в Черноморском регионе. ЧБТР поддерживает экономическое развитие и региональное сотрудничество, предоставляя займы, кредитные линии, акционерный капитал и гарантии для финансирования проектов государственного и частного секторов и торговли в странах-членах. Уставный капитал банка составляет 3,45 миллиарда евро. Банк участвует в финансировании и капитале проектов в странах-членах на принципах развития регионального сотрудничества.

Отметим, что TuranBank успешно развивает сотрудничество с Черноморским банком торговли и развития с 2011 года. Банк продолжает поддерживать развитие малых и средних предприятий за счет заимствований. Отметим, что это второе кредитное соглашение, подписанное TuranBank-ом и Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР) для финансирования микро-, малых и средних предприятий.

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