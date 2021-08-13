Западно-Каспийский Университет (Баку) в сотрудничестве с Университетом Бизнеса и Международных Отношений (UBIS Geneva) объявляет без экзаменационный прием на Global Online MBA.

Global OnlineMBA - это уникальная возможность для тех, кто стремится к карьерному росту и желает овладеть современными навыками управления бизнесом.

В рамках программы Global Online MBA вы получаете:

• Международно аккредитированную степень магистра университета UBIS

• Новые карьерные возможности и бизнес-связи

• Интерактивные онлайн занятия c высококвалифицированными педагогами

• Летняя школа в Женеве

• Приемлемая оплата за обучение

С Global OnlineMBA вы всегда будете на шаг впереди!

Для информации:

mba@wu.edu.az

+994 50 461 86 74