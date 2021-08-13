Качественное Европейское бизнес-образование теперь доступно в Баку

Западно-Каспийский Университет (Баку) в сотрудничестве с Университетом Бизнеса и Международных Отношений (UBIS Geneva) объявляет без экзаменационный прием на Global Online MBA.  

Global OnlineMBA - это уникальная возможность для тех, кто стремится к карьерному росту и желает овладеть современными навыками управления бизнесом. 

В рамках программы Global Online MBA вы получаете:  

•  Международно аккредитированную степень магистра университета UBIS  
•  Новые карьерные возможности и бизнес-связи  
• Интерактивные онлайн занятия c высококвалифицированными педагогами  
•  Летняя школа в Женеве  
•  Приемлемая оплата за обучение 

С Global OnlineMBA вы всегда будете на шаг впереди! 

Для информации:  

mba@wu.edu.az  
+994 50 461 86 74 