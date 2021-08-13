Качественное Европейское бизнес-образование теперь доступно в Баку (R)
Западно-Каспийский Университет (Баку) в сотрудничестве с Университетом Бизнеса и Международных Отношений (UBIS Geneva) объявляет без экзаменационный прием на Global Online MBA.
Global OnlineMBA - это уникальная возможность для тех, кто стремится к карьерному росту и желает овладеть современными навыками управления бизнесом.
В рамках программы Global Online MBA вы получаете:
• Международно аккредитированную степень магистра университета UBIS
• Новые карьерные возможности и бизнес-связи
• Интерактивные онлайн занятия c высококвалифицированными педагогами
• Летняя школа в Женеве
• Приемлемая оплата за обучение
С Global OnlineMBA вы всегда будете на шаг впереди!
Для информации:
mba@wu.edu.az
+994 50 461 86 74
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре