https://news.day.az/economy/1369670.html Обнародован объем нефти, транспортируемой по БТД в этом году - ЦИФРЫ
Обнародован объем нефти, транспортируемой по БТД в этом году - ЦИФРЫ
В январе-июле текущего года по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTД) через территорию Турции было транспортировано 115 438 тыс. баррелей нефти, что на 9,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в январе-июле 2020 года по трубопроводу через территорию Турции было транспортировано 126 950 тысяч баррелей нефти.
Напомним, в прошлом году по трубопроводу BTД через территорию Турции было транспортировано около 208 064 тыс. баррелей нефти, что на 11,5% меньше показателя 2019 года.
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