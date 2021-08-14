Обнародован объем нефти, транспортируемой по БТД в этом году

В январе-июле текущего года по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTД) через территорию Турции было транспортировано 115 438 тыс. баррелей нефти, что на 9,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в январе-июле 2020 года по трубопроводу через территорию Турции было транспортировано 126 950 тысяч баррелей нефти.

Напомним, в прошлом году по трубопроводу BTД через территорию Турции было транспортировано около 208 064 тыс. баррелей нефти, что на 11,5% меньше показателя 2019 года.