Азербайджан и Кыргызстан проведут заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

13 августа 2021 года состоялась встреча Министра иностранных дел Кыргызской Республики Руслана Казакбаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Кыргызской Республике Гидаят Оруджевым, передает Trend со ссылкой на МИД Кыргызстана.

Стороны обсудили итоги визита Казакбаева в Баку 1-3 июля 2021 года, а также инициативы кыргызской стороны по установлению отношений стратегического партнерства между двумя государствами, создание Межгосударственного Совета на уровне глав государств, создание в обозримой перспективе межрегиональной платформы "Центральная Азия - Южный Кавказ" (5+3) и возобновление договоренностей об Инвестиционном кыргызско-азербайджанском фонде.

Оруджев отметил, что азербайджанская сторона полностью поддерживает все инициативы Кыргызстана.

Кроме того, стороны выразили готовность к проведению заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между странами осенью 2021 года.

Казакбаев проинформировал о внутриполитической ситуации в КР и предстоящих выборах в Жогорку Кенеш КР.

Стороны выразили общее мнение о необходимости реализации совместных проектов, а также завершения строительства парка Дружбы Азербайджана и Кыргызстана и общеобразовательной школы в городе Бишкек.

Министр поблагодарил азербайджанскую сторону за оказанную гуманитарную помощь в виде 40 тысяч доз вакцины "AstraZeneca".

В завершение встречи министр пригласил посла Азербайджана посетить торжественные мероприятия, приуроченные к 30-летию Независимости Кыргызстана.