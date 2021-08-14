На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 17 августа 2021 года пройдет аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 10 миллионов манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на торги будут выставлены облигации номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 1 092 дня и доходностью 6,5 процента.

Сроки оплаты процентов (при их наличии) назначены на 15 февраля 2022 года, 16 августа 2022 года, 14 февраля 2023 года,15 августа 2023 года, 13 февраля 2024 года и на 13 августа 2024 года.

Срок оплаты по облигациям - 13 августа 2024 года.

Андеррайтером выпуска является инвестиционная компания Pasha Kapital. В ходе торгов допускается прием неконкурентных ордеров на сумму, не превышающую 20 процентов от объема выпуска облигаций.

Отметим, что в целом на 2021 год министерство финансов Азербайджана планирует эмиссию 17 миллионов среднесрочных облигаций на общую сумму 1,7 миллиарда манатов.