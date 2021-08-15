Назван объем продаж в торговой сети Баку

Объем реализованных в торговой сети продуктов питания, напитков и табачных изделий в Баку в январе-июне 2021 года увеличился на три процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил более 11 миллиардов манатов в суммарном выражении, сообщает Day.Az со ссылкой на Бакинское городское управление статистики.

Объем торгового оборота в Баку в январе-июне 2021 года увеличился на 5,6 процента по сравнению с аналогичным показателем 2020 года и превысил 5,7 миллиарда манатов.

Согласно информации, объем реализации непродовольственных товаров вырос на 0,4 процента и составил почти 5,3 миллиарда манатов.

35,9 процента реализованной продукции пришлись на предприятия со статусом юридического лица, 42,5 процента - объекты торговли, принадлежащие индивидуальным предпринимателям, 21,6 процента - на рынки столицы.

Напомним, что объем торгового оборота в Баку в 2020 году увеличился на 0,5 процента по сравнению с показателем 2019 года и составил 23,06 миллиарда манатов.

Объем реализованных в торговой сети продуктов питания, напитков и табачных изделий в столице увеличился за этот период по сравнению с показателем 2019 года на 6,4 процента и составил более 11,77 миллиарда манатов в суммарном выражении. Объем реализации непродовольственных товаров сократился на 4,6 процента и составил 11,28 миллиарда манатов.

29,4 процента реализованной продукции пришлись на предприятия со статусом юридического лица, 54,2 процента - объекты торговли, принадлежащие индивидуальным предпринимателям, 16,4 процента - на рынки столицы.