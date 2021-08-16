В мае 2020 года начался возврат НДС, уплачиваемого потребителями, физическими лицами, за товары, приобретенные в объектах розничной торговли и общепита (за исключением нефтегазовых продуктов). Предусмотрено возвращение 15% от суммы НДС при безналичных расчетах и 10% НДС - при оплате наличными. Основной целью представленного в марте прошлого года проекта является повышение прозрачности в налоговой системе, а также стимулирование безналичных расчетов.

Несмотря на то, что с момента запуска проекта прошло всего полтора года, населению уже возмещено 100 миллионов манат. Примерно 60 миллионов из этой суммы возвращено через BirBank, самое популярное мобильное банковское приложение страны, а 40 миллионов - через портал https://edvgerial.kapitalbank.az/.

Первым финансовым партнером этого проекта стал Kapital Bank и мобильное приложение BirBank. Для большего удобства пользования в меню "Бонусы" приложения BirBank был создан специальный раздел "ƏDV geri al" ("Возврат НДС"). С помощью QR-сервиса BirBank можно отсканировать код на чеке и добавить информацию на портал более быстрым и удобным способом.

Кроме того, размещенные на виртуальном "кошельке" средства через BirBank можно перевести на платежные карты местных банков или использовать при безналичных расчетах. Для этого в приложении BirBank необходимо зарегистрироваться по тому же номеру, что и на портале.

Следует отметить, что потребитель должен подать запрос на возврат части НДС через портал https://edvgerial.kapitalbank.az/ или приложение BirBank в течение 90 дней после получения чека контрольно-кассового аппарат. 12-значный фискальный код чека нужно ввести в электронный кабинет на портале или же отсканировать QR-код чека через приложение BirBank.