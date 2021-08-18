https://news.day.az/economy/1370851.html "Аэрофлот" начнет рейсы из ещё одного города России в Баку - НАЗВАНА ДАТА
"Аэрофлот" начнет рейсы из ещё одного города России в Баку - НАЗВАНА ДАТА
"Аэрофлот" заявил в осеннем расписании четыре новых направления из авиахаба в Красноярске - в Новосибирск, Тюмень, Баку (Азербайджан) и Фергану (Узбекистан), следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Рейсы в Баку заявлены по субботам (5 часов 30 минут), в Фергану - по средам (3 часа 20 минут).
Все заявленные рейсы будут выполняться на самолетах типа Boeing-737-800.
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