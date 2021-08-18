"Аэрофлот" начнет рейсы из ещё одного города России в Баку

"Аэрофлот" заявил в осеннем расписании четыре новых направления из авиахаба в Красноярске - в Новосибирск, Тюмень, Баку (Азербайджан) и Фергану (Узбекистан), следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Рейсы в Баку заявлены по субботам (5 часов 30 минут), в Фергану - по средам (3 часа 20 минут).

Все заявленные рейсы будут выполняться на самолетах типа Boeing-737-800.