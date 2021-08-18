Как будут компенсироваться расходы на установку новых кассовых аппаратов?

Государственная налоговая служба при министерстве экономики продолжает внедрять в Азербайджане кассовые аппараты нового поколения.

Как сообщили в среду Trend в минэкономики, согласно статьям 77.5 и 77.7 Налогового кодекса, расходы налогоплательщиков, устанавливающих контрольно-кассовые аппараты, отвечающие критериям, утвержденным Кабинетом министров, и подключенные в режиме реального времени к электронной информационной системе налоговой службы, на установку каждого кассового аппарата компенсируются налоговыми обязательствами, возникающими после их установки в пределах, утвержденных главой государства, передает Day.Az.

Для удобного, быстрого и прозрачного замещения расходов налогоплательщиков на установку кассовых аппаратов нового поколения налоговыми обязательствами, обеспечения единого подхода в этом отношении Государственная налоговая служба утвердила соответствующие правила.

Налогоплательщик имеет право на компенсацию расходов на приобретение и установку кассовых аппаратов на основании электронной счет-фактуры налоговыми обязательствами в размере 350 манатов. После замены кассового аппарата налогоплательщики должны заполнить соответствующую форму для замещения расходов и представить ее в налоговый орган по месту регистрации в электронной форме или на бумажном носителе.

Заявление может быть подано в течение трех лет с даты замены контрольно-кассового аппарата и будет рассмотрено в течение 15 дней с момента поступления.

Налогоплательщики несут ответственность за неправильное заполнение заявления. В этом случае расходы на установку аппарата не замещаются налоговыми обязательствами. После устранения недочетов налогоплательщик может повторно обратиться для соответствующего замещения.

Расходы на установку контрольно-кассовых аппаратов не замещаются налоговыми обязательствами, если аппарат установлен до 1 января 2019 года; после 1 января 2019 года, но не отвечает критериям, установленным Кабинетом министров; если установлен после 1 января 2019 года, отвечает критериям Кабмина, но не замещает использовавшийся ранее контрольно-кассовый аппарат.

В настоящее время в Азербайджане установлено около 43 тысяч кассовых аппаратов нового поколения.