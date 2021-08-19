https://news.day.az/economy/1370965.html В Азербайджане стремительно развивается применение цифровых облачных услуг - минсвязи
В Азербайджане стремительно развивается применение цифровых облачных услуг - минсвязи
В Азербайджане стремительно развивается применение цифровых облачных услуг во всех сферах, сказали Trend в министерстве транспорта, связи и высоких технологий, передает Day.Az.
По данным ведомства, эта тенденция прослеживается не только в Азербайджане, но и на глобальном уровне.
В министерстве подчеркнули, что количество сфер, где применяется цифровизация, стремительно растет.
"В качестве примера можно привести сектор информационных технологий, транспорт, туризм, нефть и газ, коммунальные услуги, связь, сельское хозяйство, образование и здравоохранение", - добавили в ведомстве.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре