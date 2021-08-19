Азербайджанские менеджеры принимают участие в международных курсах по повышению квалификации

Из-за пандемии коронавируса (COVID-19) совместная германо-азербайджанская программа по повышению квалификации менеджеров бизнес-сообщества Азербайджана продолжается в онлайн-формате.

Как сообщили Day.Az в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана, тренинги для очередной группы предпринимателей и менеджеров стартовали 13 августа. В рамках тренингов 18 менеджеров и предпринимателей информируются международными экспертами о мировом опыте в области управления, обучаются практическим навыкам в этой области, им оказывается поддержка в налаживании сотрудничества с немецкими компаниями. Менеджеры работают в сельском хозяйстве, строительстве, мебельном производстве, виноделии и в сфере туризма.

Участникам, успешно прошедшим курс повышения квалификации, выдается международный сертификат. Также планируется направить участников в Германию на одну неделю.

Отметим, что координаторами совместной германо-азербайджанской программы по повышению квалификации менеджеров бизнес-сообщества Азербайджана являются Агентство по развитию МСБ и Германское общество международного сотрудничества (GİZ). На сегодняшний день 485 предпринимателей и менеджеров прошли курсы повышения квалификации в рамках программы, получив знания и международный опыт в области менеджмента. Предприниматели и менеджеры, желающие участвовать в программе, могут обратиться в Агентство.