AZAL обратился к гражданам Азербайджана, отправляющимся в Россию

В связи с изменениями правил въезда в Россию для граждан Азербайджана, просим принять во внимание, что с 1 сентября на рейсы будут допускаться только пассажиры, которые загрузили себе мобильное приложение "Путешествую без COVID-19".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в обращении компании "Азербайджанские Авиалинии".

"Также необходимо будет пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию только в заранее утвержденных клиниках или лабораториях. Информация о тестировании будет храниться в виде QR-кода в мобильном приложении, который нужно показать на стойке регистрации, а также на пограничных пунктах по прибытию в Россию.

Полный перечень клиник, после его утверждения, будет опубликован на сайте авиакомпании, а также в наших социальных сетях в ближайшее время", - говорится в информации.