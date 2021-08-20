Азербайджан импортировал вакцину на 30 млн. манатов

В январе-июне 2021 года Азербайджан импортировал из-за границы 11,46 тонн различных вакцин для людей стоимостью 17,348 млн. долларов США (29,492 млн. манатов), передает Day.Az.

Согласно подсчетам, проведенным АПА-Экономикс на основании данных Госкомстата, в годовом сравнении это больше по объему в 2 раза, а по стоимости в 8,1 раза.