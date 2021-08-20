С целью создания крупнейшей в стране библиотеки звукозаписи "Нар" продолжает социальный проект "Живая книга". На сегодняшний день в рамках проекта 276 произведений 35 авторов мировой и азербайджанской литературы размещены на канале "YouTube" в виде аудиокниги на родном языке. Цель проекта, разработанного совместно с "Radio Antenn" 101 FM, - сделать чтение более доступной для всех, в том числе для лиц с ограниченными возможностями зрения.

На постоянно обновляемом канале "Живая книга" можно легко слушать произведения разных жанров и размеров.Кроме того, в выходные дни с 12:00 до 14:00 на волне 101 FM "Radio Antenn" в прямом эфире можно услышать "Живую книгу". Трансляция также ведется на официальных страницах радио и "Живой книги" в Facebook.

Вы можете посетить канал "Живая книга" по этой ссылке: youtube.com/c/LiveBook

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). По результатам сравнительных тестов, проведенных во втором квартале 2017 среди сетей мобильной связи, сеть оператора Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Тестирования проводились независимой международной компанией P3 Communications, путем измерения качества клиентского опыта в использовании услуг.