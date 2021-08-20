В Азербайджане начнут применять «умные» счетчики

Энергоснабжающие предприятия в Азербайджане при повреждении существующих счетчиков или необходимости их замены будут обеспечивать потребителей "умными" счетчиками.

Об этом говорится в утвержденном Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым законе "О рациональном использовании и энергетической эффективности энергетических ресурсов", передает Day.Az.

В соответствии с законом, энергоснабжающие предприятия будут обеспечивать потребителей электроэнергии, газа, централизованного теплоснабжения и кондиционирования "умными" счетчиками.

В предусмотренных пунктами 11.1 и 11.2 этого закона случаях, когда установка "умных" счетчиков невозможна с технической точки зрения или экономически неэффективна, это должно быть обосновано энергоснабжающими предприятиями.

Если теплоснабжение зданий осуществляется в централизованном порядке, то в точках подсоединения должны быть установлены счетчики для отопления и горячей воды.

Если использование потребителями "умных" счетчиков для измерения тепловой энергии технически невозможно или это экономически неэффективно, то снабжающее предприятие должно за свой счет установить приборы контроля тепла и системы, обеспечивающие распределение расходов за тепло с учетом п.11.3 этого закона.