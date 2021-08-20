В целях стимулирования и продвижения мер по рациональному использованию электроэнергии и энергоэффективности в Азербайджане создается Фонд энергоэффективности.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в законе "О рациональном использовании энергоресурсов и энергоэффективности", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, фонд будет финансироваться за счет отчислений от продаж энергоресурсов; кредитов, грантов, добровольных пожертвований со стороны юридических и физических лиц; поступлений со стороны международных организаций и прочих доноров; доходов от управления средствами фонда и других источников, не запрещенных законодательством Азербайджана.

Средства фонда будут направлены на поддержку осуществления мер по энергоэффективности и реализации государственных программ, финансирование соответствующей научно-технической деятельности, применение "умных" счетчиков и систем, когенерацию и применение высокоэффективных когенерационных сооружений, использование возобновляемых источников энергии.