Азербайджан временно ограничил импорт птицеводческой продукции российского мясокомбината
Агентство продовольственной безопасности Азербайджана временно ограничило импорт птицеводческой продукции производства мясокомбината "Невиномысский" ООО "Ставропольский бройлер" (Россия), сообщает Day.Az со ссылкой на агентство.
По его данным, ранее ООО AzFood Company поставило в Азербайджан более 19 тонн продукции российского мясокомбината, образцы которой были изучены в лаборатории Института пищевой безопасности. По итогам исследований было установлено, что микробиологические показатели в пробах превышают допустимый уровень (Salmonella <25 g).
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России проинформирована по данному вопросу, говорится в сообщении.
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