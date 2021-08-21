Азербайджан сократил импорт из стран СНГ

Азербайджан в январе - июле 2021 года сократил импорт из стран СНГ на 2,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,495 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

По данным ведомства, доля стран СНГ в общем импорте Азербайджана сократилась за год с 25,93 до 23,74 процента.

Экспорт Азербайджана из стран СНГ в январе - июле составил 891,4 миллиона долларов, что на 10,1 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Доля стран СНГ в общем экспорте Азербайджана составила 7,82 процента (в январе - июле 2020 года - 8,87 процента).

Товарооборот между Азербайджаном и странами СНГ в указанный период достиг 2,386 миллиарда долларов, что на два процента больше показателя января - июля прошлого года.

Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана со странами СНГ (603,68 миллиона долларов) в отчетный период оставалось отрицательным.