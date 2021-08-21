Азербайджанский экспорт в Россию вырос с начала года

В январе - июле 2021 года экспорт из Азербайджана в Россию в стоимостном выражении превысил 486,55 миллиона долларов, что на 13 процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Доля России в общем экспорте Азербайджана составила 4,27 процента против 4,72 процента за семь месяцев 2020 года.

В указанный период российский импорт из Азербайджана достиг 1,063 миллиарда долларов, а доля РФ в азербайджанском импорте сократилась за год на 1,48 процента - до 16,88 процента.

Внешнеторговый оборот между Азербайджаном и Россией по итогам семи месяцев 2021 года достиг 1,55 миллиарда долларов, при этом сальдо торгового баланса осталось отрицательным - на уровне 576,4 миллиона долларов.

Внешнеторговый оборот Азербайджана в январе - июле 2021 года превысил 17,69 миллиарда долларов. Из них на экспорт пришлись 11,39 миллиарда долларов (64,4 процента), а на импорт - 6,3 миллиарда долларов США (35,6 процента).