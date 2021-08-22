В Азербайджане стали чаще страховать автомобили

В первом полугодии 2021 года на страховом рынке Азербайджана увеличились сборы по сегменту обязательного страхования гражданской ответственности автотранспортных средств (ОСАГО).

Как сообщили Day.Az в Центробанке (ЦБА), рынок ОСАГО в первом полугодии вырос на шесть процентов - до 46,75 миллиона манатов против 44,15 миллиона манатов в аналогичном периоде 2020 года.

Сборы по добровольному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств выросли на 36 процентов по сравнению с первым полугодием 2020 года - до 684 тысяч манатов.

Сборы по добровольному страхованию автотранспортных средств в отчетный период составили 18,1 миллиона манатов, а выплаты - превысили семь миллионов манатов.

В целом страховые компании Азербайджана собрали за первые шесть месяцев текущего года страховые премии на сумму более 452 миллионов манатов, а выплаты составили 248 миллионов манатов.