https://news.day.az/economy/1371877.html Полеты на специальном самолёте в Международном аэропорту в Физули - ФОТО
Полеты на специальном самолёте в Международном аэропорту в Физули - ФОТО
С 20 по 25 августа в Международном аэропорту в Физули проводятся полеты на специальном самолете с целью проверки готовности радиотехнических средств для выполнения регулярных рейсов, сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".
Проверка будет проводиться ежедневно с применением полностью автоматизированного комплекса летной инспекции Aerodata AD-FIS-112, установленного на самолет бизнес-класса ATR 42-500.
Отметим, что AFIS (Aero Flight Inspection System) - это современная полноавтоматическая система летного контроля, применяемая для проверки посадочных средств в аэропортах и наземных радионавигационных систем.
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