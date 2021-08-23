Азербайджан перешел на технологию связи нового поколения

ООО Aztelecom при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана для обеспечения качественной международной и междугородней телефонной связи обновило станции типа Alcatel 1000 S-12 и перешло на отвечающую современным стандартам технологию IP multimedia subsystem (связь нового поколения).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, работы по переходу на новые станции начались еще в 2019 году.

"За эти годы новые станции были успешно установлены и протестированы в Баку и Евлахском районе, после чего их ввели в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, переход на технологию IMS позволит абонентам ООО пользоваться более качественными услугами телефонной связи.

В сообщении также говорится, что сектор информационно-коммуникационных технологий является одним из динамично развивающихся в Азербайджане.

"Для обеспечения устойчивого, безопасного и качественного доступа граждан к информационно-телекоммуникационной сети в районах, поселках и селах Азербайджана продолжаются работы по созданию новой инфраструктуры, внедрению современных технологий и обеспечению новым оборудованием", - отмечается в сообщении.