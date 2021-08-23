В Азербайджане увеличилось производство картофеля

В январе-июле этого года в Азербайджане было произведено 650,1 тыс. тонн картофеля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 6,3%.

За отчетный период картофель был посажен в республике на 56,1 тыс. га, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом за семь месяцев текущего года урожайность картофеля составила 187 центнеров. Это на 6 центнеров или на 3,4% больше, чем в прошлом году.