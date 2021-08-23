Центры развития МСБ Азербайджана безвозмездно помогают предпринимателям в подготовке бизнес-плана

Центры развития малого и среднего бизнеса (МСБ) Агентства по развитию МСБ оказывают предпринимателям бесплатную помощь по подготовке бизнес-планов, сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство.

Субъекты предпринимательства могут обратиться в эти Центры, которые функционируют в более чем 20 городах и районах страны.

Отметим, что в 2020 году Агентство оказало поддержку субъектам предпринимательства в подготовке около 150, а в первой половине 2021 года - более 120 бизнес-планов. На их основе в Баку и регионах создаются новые бизнес-объекты и расширяется существующая предпринимательская деятельность. Также при подготовке бизнес-плана Агентство оказывает субъектам МСБ поддержку в связи с выходом на финансовые ресурсы.