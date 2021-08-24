«Азербайджанские Авиалинии» внедряют систему управления доходами Amadeus

Закрытое Акционерное Общество "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) в рамках своей корпоративной политики по внедрению самых последних цифровых решений, перешло на новую систему оптимизации операций и прибыли - Amadeus SRM (Amadeus Segment Revenue Management).

AZAL, несмотря на нестабильную ситуацию на авиарынке пассажирских перевозок в связи с пандемией COVID-19, продолжает развивать стратегическое партнерство с Amadeus, начало которому было положено в 2019 году.

Так, последним нововведением стал успешный переход авиакомпании на решение Amadeus по управлению доходами - SRM. Новое решение позволит "Азербайджанским Авиалиниям" оценивать и оптимизировать доходность на всей маршрутной сети авиакомпании.

Система управления доходами Amadeus SRM предоставит возможность точного прогнозирования будущего спроса, а также понимания характера отмен или неявок пассажиров за год до поездки. В целях поддержания прибыльной деятельности авиакомпании это решение обеспечит надежность, четкость и достоверность прогнозов, а также оперативную адаптацию к меняющимся экономическим условиям.

Проще говоря, управление доходами можно описать как науку о прибыльности. Даже в нормальных условиях эксплуатации управление доходами является важнейшим инструментом, позволяющим авиакомпаниям управлять одним из своих важнейших активов - запасом мест и прибыльностью. Amadeus SRM предлагает динамичное решение с оптимизацией в режиме реального времени, которое стало необходимым для создания более эффективной и прибыльной сети.

"Внедрение самых последних цифровых решений и постоянное совершенствование - ключевые принципы в политике Национального авиаперевозчика Азербайджана. Решения Amadeus для авиакомпаний - одни из наиболее современных и гибких в этой сфере. Мы заключили долгосрочное соглашение с Amadeus и, я уверен, это сотрудничество позволит оптимизировать и автоматизировать наши рабочие процессы" - сказал президент AZAL Джахангир Аскеров.

"Я рад приветствовать AZAL в семье пользователей решений Amadeus по управлению доходами. Amadeus SRM основана на мощных научных данных, предотвращающих снижение доходов и предоставляющих помощь авиакомпаниям в продаже пассажирских мест по правильной цене нужному клиенту в нужное время. Она состоит из передовых инструментов моделирования, которые в будущем позволят AZAL предлагать самые конкурентоспособные цены в режиме реального времени по всем каналам продаж и под полным контролем авиакомпании" - отметил вице-президент Amadeus по странам Ближнего Востока, Турции и Африки Махер Кубаа.

"Азербайджанские Авиалинии" стали первым заказчиком Amadeus SRM среди стран региона. Внедрение данного решения - следующий шаг на пути успешной интеграции решений Amadeus Airline, начатой в феврале 2020 года.

Ожидается, что в скором времени "Азербайджанские Авиалинии" начнут внедрение системы Amadeus Group Manager - портала для туристических агентств, позволяющего достичь еще более высокого уровня управления бизнесом группы авиакомпаний.